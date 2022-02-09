Інтернет-аферисти продовжують використовувати нехитрі схеми, а довірливі українці - втрачати гроші

Про те, що мешканка Шепетівки, розташованої в Хмельницькій області, вирішила продати непотрібні речі на популярному торговому майданчику у Мережі, але щось пішло не так, і замість отримання коштів від реалізації, жінка навпаки втратила близько 100 000 гривень, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує Шепетівське районне управління Національної поліції України .

Зокрема, 30-річна українка розмістила на дошці оголошень публікацію про продаж взуття, і, через нетривалий час, на її номер подзвонив "покупець", надмірно зацікавлений у швидкому придбанні товару. Аферист довго не зволікав з умовляннями, і просто вислав нічого не підозрює жінці, здавалося б, звичайне посилання. Довірлива жінка, природно, нічого не підозрюючи, перейшла на вказаний сайт, внаслідок чого з її карти швидко списали 102 000 гривень.

Варто окремо відзначити, що постраждала від дій шахраїв знала про цю схему, з усім тим, зробила все, про що її просили зловмисники: ввела на підробленій сторінці номер свій платіжної картки й CVV-код, що явно було неприпустимим.

Поліції залишилося тільки відкрити чергове кримінальне провадження, і приступити до з'ясування всіх обставин сумного інциденту. Також, правоохоронці настійно рекомендують не переходити по сумнівних посиланнях, і, як вже можна здогадатися, не вносити на подібних сайтах ніяких персональних даних, а листування вести виключно на перевірених або офіційних інтернет-платформах(щоб з нею згодом могла ознайомитися техпідтримка).

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що релігійні громади розсилають українцям "листи щастя" про дивні борги.

Також раніше ми інформували про те, що, за що Національна поліція України може забрати дитину, а іноді й позбавити батьківських прав.

А до цього наш портал повідомляли про те, що на дитячому майданчику в столиці України було виявлено тіло невідомого чоловіка.