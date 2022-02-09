Метеорологи попереджають про несприятливі погодні умови в декількох регіонах України

Те, які області нашої країни, через погодні умови, досить незвичайні для зимового сезону, може "підтопити" найближчими днями, можна побачити на докладній карті, опублікованій на офіційній сторінці Українського гідрометцентру .

Зокрема, синоптики інформують, що з середи по суботу, з 9-го по 12-е лютого, через тривалу відлигу і рясні опади, в басейні річки Західний Буг, що протікає через Львівську і Волинську області, ймовірний істотний підйом рівня води, на 0,1 - 0,5 метра. Подібні несподівані явища погоди вплинуть і на рівень води в районі населеного пункту Кам'янка-Бузька, де річка ще й вийде на заплаву, через що вже оголошено про перший, "жовтий" рівень небезпеки.

Відзначимо, аналогічні метеоумови спостерігаються практично по всій Україні, і тому слід бути особливо обережними в прибережній зоні, навіть якщо поверхня відкритої водойми здається замерзлою.

Наприклад, у Вінницькій області, 11-річна дівчинка дивом змогла врятувати свого молодшого брата, який безтурботно катався на санках, і абсолютно випадково потрапив в стару ополонку. Оскільки лід на водоймі відрізнявся крихкістю, 10-річний хлопчик практично миттєво занурився у воду, і тільки дії сестри, яка своєчасно протягнула брату палицю, допомогли уникнути трагедії - швидко підбігли дорослі врятували хлопчика.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, в яких областях України, в середу, 9-го лютого, очікуються штормові пориви вітру.

Також раніше ми інформували про те, що у середу, 9-го лютого, в Одесі несподівано потеплішає, до + 6 градусів за Цельсієм.

А до цього наш портал повідомляли про те, які регіони нашої країни в цю середу накриє теплом, досить невластивим для Лютого.