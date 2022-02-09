Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в нескольких регионах Украины

То, какие области нашей страны, из-за погодных условий, достаточно необычных для зимнего сезона, может "подтопить" в ближайшие дни, можно увидеть на подробной карте, опубликованной на официальной странице Украинского гидрометцентра .

В частности, синоптики информируют, что со среды по субботу, с 9-го по 12-е февраля, по причине продолжительной оттепели и обильных осадков, в бассейне реки Западный Буг, протекающей через Львовскую и Волынскую области, вероятен существенный подъем уровня воды, на 0,1 - 0,5 метра. Подобные неожиданные явления погоды повлияют и на уровень воды в районе населенного пункта Каменка-Бугская, где река еще и выйдет на пойму, из-за чего уже объявлено о первом, "желтом" уровне опасности.

Отметим, аналогичные метеоусловия наблюдаются практически по всей Украине, и потому следует быть особенно осторожными в прибрежной зоне, даже если поверхность открытого водоема кажется замерзшей.

Например, в Винницкой области, 11-летняя девочка чудом смогла спасти своего младшего брата, который беспечно катался на санках, и совершенно случайно попал в старую прорубь. Поскольку лед на водоеме отличался хрупкостью, 10-летний мальчик практически мгновенно окунулся в воду, и только действия сестры, которая своевременно протянула брату палку, помогли избежать трагедии - быстро подбежавшие взрослые спасли мальчика.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, в каких областях Украины, в среду, 9-го февраля, ожидаются штормовые порывы ветра.

Также ранее мы информировали о том, что в среду, 9-го февраля, в Одессе неожиданно потеплеет, до + 6 градусов по Цельсию.

А до этого наш портал сообщали о том, какие регионы нашей страны в эту среду накроет теплом, достаточно несвойственным для февраля.