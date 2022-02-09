10-го лютого, в Україні спостерігатиметься погода, вельми нестандартна для третього зимового місяця

Про те, що в цей четвер, в нашій країні не очікується майже ніяких значних опадів, як дощу, так і снігу, але ймовірні різкі пориви вітру, а також в яких регіонах буде помітно істотне потепління, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, з винятковими подробицями написала популярний блогер і обізнаний синоптик, Наталія Діденко .

Якщо загалом, то 10-е лютого запам'ятається українцям теплими метеоумовами - температурні показники повсюдно коливатимуться від + 5 до + 10 градусів за Цельсієм:

у західних і південних областях, подекуди, позначки на термометрах "підскочать" до + 12 градусів за Цельсієм;

найменш комфортні погодні умови в східних і північно-східних областях нашої країни - від + 2 до + 5 градусів за Цельсієм.

Втім, всі відчуття від несподіваного потепління зіпсують пориви вітру: з південно-західних і західних напрямків - відносно помірний, але місцями - шквальний(за винятком південних областей).

Але є і менш приємні новини: опади у вигляді мокрого снігу, іноді переходить в дощі прогнозують, в ніч на четвер, в західних і північних областях, а з настанням дня - в східній частині України й Дніпропетровської області. З хорошого - на інших територіях України ніякого снігу або дощу.

У столиці України, на 10-е лютого, намічається комфортна і тепла погода: вночі з опадами, і від 0 до + 3 градусів за Цельсієм, у світлий час доби - вітряно і сонячно, а також до + 7 градусів за Цельсієм.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, коли в столиці України очікувати ще більш теплі погодні умови.

Також раніше ми інформували про те, що, в яких областях України, з 9-го по 12-е лютого, річки вийдуть зі своїх берегів.

А до цього наш портал повідомляли про те, чого очікувати українцям від прийдешнього літнього сезону, подробиці.