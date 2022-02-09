10-го февраля, в Украине будет наблюдаться погода, весьма нестандартная для третьего зимнего месяца

О том, что в этот четверг, в нашей стране не ожидается почти никаких значительных осадков, как дождя, так и снега, но вероятны резкие порывы ветра, а также в каких регионах будет заметно существенное потепление, на своей странице в социальной сети Facebook, с исключительными подробностями написала популярный блогер и сведущий синоптик, Наталья Диденко .

Если в общем, то 10-е февраля запомнится украинцам теплыми метеоусловиями - температурные показатели повсеместно будут колебаться от + 5 до + 10 градусов по Цельсию:

в западных и южных областях, кое-где, отметки на термометрах "подскочат" до + 12 градусов по Цельсию;

наименее комфортные погодные условия в восточных и северо-восточных областях нашей страны - от + 2 до + 5 градусов по Цельсию.

Впрочем, все ощущения от неожиданного потепления испортят порывы ветра: с юго-западных и западных направлений - относительно умеренный, но местами - шквальный(за исключением южных областей).

Но есть и менее приятные новости: осадки в виде мокрого снега, иногда переходящего в дожди прогнозируют, в ночь на четверг, в западны и северных областях, а с наступлением дня - в восточной части Украины и Днепропетровской области. Из хорошего - на прочих территориях Украины никакого снега или дождя.

В столице Украины, на 10-е февраля, намечается комфортная и теплая погода: ночью с осадками, и от 0 до + 3 градусов по Цельсию, в светлое время суток - ветрено и солнечно, а также до + 7 градусов по Цельсию.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, когда в столице Украины ожидать еще более теплые погодные условия.

Также ранее мы информировали о том, в каких областях Украины, с 9-го по 12-е февраля, реки выйдут из своих берегов.

А до этого наш портал сообщали о том, чего ожидать украинцам от грядущего летнего сезона, подробности.