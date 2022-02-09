Як повідомляє Politeka.net, на засіданні Кабінету Міністрів було прийнято рішення про виплату додаткових 500 гривень громадянам України, які отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Кошти українці зможуть отримати у програмі "єПідтримка" починаючи з 14 березня.

Окрім цього було прийнято рішення продовжити строк дії "ковідної" тисячі за дві дози вакцини з чотирьох до дев’яти місяців, а також збільшити строк дії рахунку для отримання допомоги.

Варто зауважити, що українці віком від 60 років та громадяни з інвалідністю І та ІІ групи можуть витратити кошти від держави не тільки на ліки, але й оплатити житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, що програму "єПідтримка" нещодавно розширили і тепер отримати "ковідну" тисячу можуть діти, які старші 14 років.

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