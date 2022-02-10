Кабінет міністрів під час засідання 9 лютого прийняв рішення щодо нових сум компенсації українцям - це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький роз'яснив у своєму Телеграм-каналі, за що саме українцям належить величезна компесація.

Виплати повинні проводитися за важкі наслідки або смерть в результаті вакцинації від COVID-19. Розмір компенсації коливається від 744 тис. до 1,8 млн. гривень.

Так, у разі настання інвалідності, потерпілий зможе отримати компенсацію від 300 до 400 прожиткових мінімумів. Це від 744 тис. до 992 тис. гривень. Розмір залежить від групи інвалідності.

У разі смерті, що настала внаслідок використання ліків від коронавірусу або після вакцинації членам сім'ї, батькам, утриманцям померлого виплатять 750-кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто 1 860 750 гривень.

Зв'язок інвалідності та вакцинації встановлюватимуть на підставі протоколу розслідування, що подається групою оперативного реагування на несприятливі події після імунізації. Виплати у разі встановлення особі інвалідності призначає та виплачує МОЗ.

Зазначимо, за останню добу вакцину проти коронавірусу отримали 70 678 українців, всього з початку кампанії проведено 15 520 587 щеплень.

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