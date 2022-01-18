В Министерстве социальной политики рассказали, что по состоянию 12 января этого года были профинансированы структурные подразделения, которые занимаются вопросами соцзащиты в областях. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ведомства в Телеграм.
Средства, предназначенные для некоторых категорий населения, за январь этого года поступят или уже находятся на счетах получателей:
- лица, которые проживают и ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы с психическим расстройством;
- помощь беременным, пособия при рождении ребенка, пособия на детей под опекой или попечительством, пособия на детей матерям-одиночкам, пособия при усыновлении ребенка, пособия на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, неустановленным инвалидность;
- пособия малообеспеченным семьям;
- соцпомощь лицам без пенсии; и с инвалидностью;
- соцпомощь по уходу;
- временной госпомощи детям, родители которых не платят алименты, не могут содержать детей или их место жительство неизвестно;
- временного пособия неработающему гражданину, который достиг общего пенсионного возраста, но не имеет права на получения пенсии;
- пособия на детей в многодетных семьях;
- ежемесячная компенсация неработающему лицу, которое ухаживает за человеком с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
- госпомощь лицам с инвалидностью с детства, и детям с инвалидностью;
- выплаты для сирот, и детей, которых лишили родительской опеки, а также для родителей-воспитателей, приемным родителям;
- для оплаты патронатного воспитателя;
- для оплаты "муниципальной няни";
- компенсации стоимости единовременной помощи "пакунок малюка ".
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