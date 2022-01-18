В Министерстве социальной политики рассказали, что по состоянию 12 января этого года были профинансированы структурные подразделения, которые занимаются вопросами соцзащиты в областях. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ведомства в Телеграм.

гривны, скрин

Средства, предназначенные для некоторых категорий населения, за январь этого года поступят или уже находятся на счетах получателей:

  • лица, которые проживают и ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы с психическим расстройством;
  • помощь беременным, пособия при рождении ребенка, пособия на детей под опекой или попечительством, пособия на детей матерям-одиночкам, пособия при усыновлении ребенка, пособия на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, неустановленным инвалидность;
  • пособия малообеспеченным семьям;
  • соцпомощь лицам без пенсии; и с инвалидностью;
  • соцпомощь по уходу;
  • временной госпомощи детям, родители которых не платят алименты, не могут содержать детей или их место жительство неизвестно;
  • временного пособия неработающему гражданину, который достиг общего пенсионного возраста, но не имеет права на получения пенсии;

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  • пособия на детей в многодетных семьях;
  • ежемесячная компенсация неработающему лицу, которое ухаживает за человеком с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • госпомощь лицам с инвалидностью с детства, и детям с инвалидностью;
  • выплаты для сирот, и детей, которых лишили родительской опеки, а также для родителей-воспитателей, приемным родителям;
  • для оплаты патронатного воспитателя;
  • для оплаты "муниципальной няни";
  • компенсации стоимости единовременной помощи "пакунок малюка ".

Напомним, повышение пенсий с 1 января, кто будет получать больше

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