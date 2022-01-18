В Министерстве социальной политики рассказали, что по состоянию 12 января этого года были профинансированы структурные подразделения, которые занимаются вопросами соцзащиты в областях. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ведомства в Телеграм.

Средства, предназначенные для некоторых категорий населения, за январь этого года поступят или уже находятся на счетах получателей:

лица, которые проживают и ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы с психическим расстройством;

помощь беременным, пособия при рождении ребенка, пособия на детей под опекой или попечительством, пособия на детей матерям-одиночкам, пособия при усыновлении ребенка, пособия на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, неустановленным инвалидность;

пособия малообеспеченным семьям;

соцпомощь лицам без пенсии; и с инвалидностью;

соцпомощь по уходу;

временной госпомощи детям, родители которых не платят алименты, не могут содержать детей или их место жительство неизвестно;

временного пособия неработающему гражданину, который достиг общего пенсионного возраста, но не имеет права на получения пенсии;

пособия на детей в многодетных семьях;

ежемесячная компенсация неработающему лицу, которое ухаживает за человеком с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

госпомощь лицам с инвалидностью с детства, и детям с инвалидностью;

выплаты для сирот, и детей, которых лишили родительской опеки, а также для родителей-воспитателей, приемным родителям;

для оплаты патронатного воспитателя;

для оплаты "муниципальной няни";

компенсации стоимости единовременной помощи "пакунок малюка ".

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