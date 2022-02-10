Літній українці створили обліковий запис в специфічній соціальній мережі, і, в підсумку, зробили бабусю "зіркою"
Про те, що пенсіонерка Ярослава Миколаївна Козак, знайшла несподівану, і досить чималу популярність у відомій соціальній мережі TikTok, у своєму невеликому відеосюжеті, розповіли на YouTube-каналі "
Ознайомившись зі сторінкою Ярослави Миколаївни в TikTok - "
Втім, це заслуга не тільки Ярослави Миколаївни, але і її дорослої внучки - саме родичка зареєструвала цей аккаунт, а також регулярно записує і публікує відносно потішні відеоролики. Крім того, славу бабуся знайшла не тільки в Україні: Миколаївні практично постійно надсилають якісь подарунки й з інших країн.
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Відзначимо, що до створення подібного відеоблогу, раптово отримав величезну популярність, призвело досить негативне події - внучка намагалася відвернути бабусю від наслідків онкологічної хвороби, тобто використовувала спілкування з усім світом у якості своєрідної терапії, і це їй цілком вдалося.
Таким чином, отримавши позитивний досвід, дівчина планує перейти до допомоги й іншим українцям, якщо, звичайно, вони цього побажають: "Я вважаю, що цим потрібно ділитися - доброти в нашому світі не вистачає".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що зірка "1 + 1" Лідія Таран, показала, як вчинити, якщо у квартирі відключена вода й електроенергія.
Також раніше ми інформували про те, що у центрі Дніпра, чоловік скинув з себе весь одяг, вважаючи себе "обраним".
А до цього наш портал повідомляли про те, що MARUV розповіла, чому українські зірки воліють переїжджати в Росію.