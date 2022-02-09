Как передает Politeka.net, 44-летняя Таран опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. Звезда активно ведет свою страницу, где делится рабочими нюансами, а также подробностями жизни.

В новых сторис Лидия Таран рассказала, что у нее дома отключили волу и электричество, но телеведущая не растерялась в такой неприятной ситуации, и нашла оригинальное решение.

«Когда в доме отключают воду, а затем и свет, то жизненный потом сам несет тебя в спорт клуб… с полотенцем», - написала она в сторис, и показала соответствующее фото.

Отметим, Лидия Таран внимательно относится к своей фигуре и нередко посещает спортивный зал. На своей странице в соцсети звезда любит делиться кадрами тренировок.

Особенно в почете у телеведущей йога, которую она практикует уже более 10 лет. Лидия Таран полюбила йогу за возможность прокачать как гибкость, как и силу тела, а также обрести при этом душевный покой.

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