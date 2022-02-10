Певица MARUV стала одной из украинских звезд, которые работают в России, сообщает Politeka.net. Артистка получает много негатива от украинских слушателей, которые называют ее предательницей, ведь она уехала зарабатывать в страну-агрессор.
В одних из свежих сторис звезда получила вопрос от подписчика, почему много прогрессивных украинских артистов развивают карьеру в РФ.
"Потому что в Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса развлекательного контента слабо развита", - написала MARUV.
Певица отметила, что все артисты хотят, чтобы их видели и слышали, и получать за свою работу доход, но в Украине плохо работает соответсвующая структура.
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"Шоу-бизнес - это все-таки в первую очередь бизнес, а не кум, брат, подруга, сват, а потом х**к и откат", - добавила Анна Корсун.
Отметим, в 2019 году MARUV выиграла в номинации «Лучший российский исполнитель» на премии MTV Europe Music Awards.
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