Певица MARUV (Анна Корсун - настоящее имя) подробно ответила, почему, по ее мнению, много украинских артистов уезжают работать в Россию, несмотря на конфликт между странами.

Певица MARUV стала одной из украинских звезд, которые работают в России, сообщает Politeka.net. Артистка получает много негатива от украинских слушателей, которые называют ее предательницей, ведь она уехала зарабатывать в страну-агрессор.

В одних из свежих сторис звезда получила вопрос от подписчика, почему много прогрессивных украинских артистов развивают карьеру в РФ.

"Потому что в Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса развлекательного контента слабо развита", - написала MARUV.

Певица отметила, что все артисты хотят, чтобы их видели и слышали, и получать за свою работу доход, но в Украине плохо работает соответсвующая структура.

"Шоу-бизнес - это все-таки в первую очередь бизнес, а не кум, брат, подруга, сват, а потом х**к и откат", - добавила Анна Корсун.

Отметим, в 2019 году MARUV выиграла в номинации «Лучший российский исполнитель» на премии MTV Europe Music Awards.

Напомним, MARUV похвасталась эффектной обновкой, вспомнив советский фильм

Как сообщала Politeka, MARUV, сбежавшая от работы, устроила беспечные танцы в странном кожаном наряде

Также Politeka писала, MARUV, решившая отдохнуть от работы, показала, как развлекается