Погода в Україні з приходом вихідних почне псуватися: багато областей накриють опади і сильний вітер, а стовпчики термометрів поповзуть вниз.

Прогнозом погоди на 12 лютого поділилася у своєму Телеграм-каналі синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що на вихідних температура почне прагнути вниз. Так, в ніч на неділю в більшості областей похолодає до -2 ... -9 градусів.

Втім, субота буде не такою холодною. Проте через атмосферний фронт найближчої ночі і вранці в багатьох областях України за винятком півдня очікуються опади. Вдень мокрий сніг і дощі перемістяться на схід, північ і частково в центр.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру попередили українців про небезпеку: на дорогах країни, за винятком її південній частині очікується ожеледиця, а пориви вітру вдень в центрі і на півдні будуть досягати штормових значень 15-20 м/с. Також у Карпатах очікується сильний сніг – до 7-19 мм В зв'язку з такими погодними явищами в Україні вводиться «жовтий» рівень небезпеки.

Температура вночі становитиме від -2 до +3 градусів, а вдень – від 0 до + 5. У південних областях буде тепліше-від +5 до + 10 градусів.

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