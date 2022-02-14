Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він нагадав, що з 14 лютого набуває чинності ініціатива, згідно з якою українці віком старше 60 років зможуть використовувати тисячу гривень, отриману за вакцинацію в рамках програми «єПідтримка» для оплати комуналки.
Крім того, терміни використання «ковидної тисячі» були збільшені. Тепер українці зможуть витратити гроші протягом 9 місяців, а не 4, як було раніше.
Нагадаємо, що спочатку тисяча гривень виділялася українцям, які пройшли повний курс вакцинації, на такі витрати:
- квитки на поїзд або літак всередині країни
- квитки в кіно, театри, музеї, Концертні зали, Виставкові центри
- абонементи в спортзали, басейни, фітнес-центри
- придбання книг.
Пізніше людям старше 60 років також дозволили використовувати гроші для придбання ліків.
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На сьогоднішній день для отримання грошей за програмою «єПідтримка» потрібно бути зареєстрованим в додатку «Дія», однак з II-III кварталу цього року українці зможуть отримувати гроші і в офлайн-форматі. Зараз розробляється Механіка таких виплат.
Нагадаємо, українцям дозволили витрачати "тисячу за вакцинацію" по-новому.
Як повідомляла Politeka, правила витрати "ковідної" тисячі змінилися.
Також Politeka писала, що українцям безкоштовно роздадуть смартфони з пільговим тарифом.