Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он напомнил, что с 14 февраля вступает в силу инициатива, согласно которой украинцы в возрасте старше 60 лет смогут использовать тысячу гривен, полученную за вакцинацию в рамках программы «єПідтримка» для оплаты коммуналки.
Кроме того, сроки использования «ковидной тысячи» были увеличены. Теперь украинцы смогут потратить деньги в течение 9 месяцев, а не 4, как было раньше.
Напомним, что изначально тысяча гривен выделялась украинцам, прошедшим полный курс вакцинации, на такие траты:
- билеты на поезд или самолет внутри страны
- билеты в кино, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры
- абонементы в спортзалы, бассейны, фитнес-центры
- приобретение книг.
Позже людям старше 60 лет также позволили использовать деньги для приобретения лекарств.
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На сегодняшний день для получения денег по программе «єПідтримка» нужно быть зарегистрированным в приложении «Дія», однак со II-III квартала этого года украинцы смогут получать деньги и в офлайн-формате. Сейчас разрабатывается механика таких выплат.
Напомним, украинцам разрешили тратить "тысячу за вакцинацию" по-новому.
Как сообщала Politeka, правила траты "ковидной" тысячи изменились.
Также Politeka писала, что украинцам бесплатно раздадут смартфоны с льготным тарифом.