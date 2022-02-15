Зима в Україні продовжить мучити температурними гойдалками і різкою зміною погоди, українці знову зіткнуться з заморозками і потеплінням всього за один день.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на 15 лютого. У вівторок Україну чекає дуже нестабільна погода. Вдень у багатьох областях сильно потеплішає, але вночі на країну обрушаться заморозки.

Найтепліше буде на Заході. Вдень температура там підніметься до 5-7 градусів, а у Львівській області стовпчики термометра прогріються до 7-9 градусів. Вночі там очікується невеликий мінус - близько -3..-5 градусів.

У центральних регіонах буде 4-7 градусів, а вночі - близько -4..-6. На пару градусів тепліше буде в південних областях. Вночі там теж буде тепліше - до -4..-5 градусів.

Найсерйозніші заморозки чекають жителів східних регіонів. Там вночі температура опуститься до -10..-12 градусів. При цьому вдень буде близько 5-7 градусів з плюсовою відміткою.

Додамо, що опади у вівторок очікуються тільки в Закарпатській області.

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