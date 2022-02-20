Споживачі часто скаржаться на якість газу, який надходить до них у квартири, - зокрема українців може насторожити навіть колір "блакитного палива", яке зовсім не блакитне.

Що робити в такому випадку, роз'яснили в Інформаційно-консультаційному центрі ГазПравда. Тут зазначають, що щотижня отримують багато скарг від споживачів на якість газу.

Так, конфорка, часом може горіти червоним або жовтим кольором. Подібне відбувається, якщо, наприклад, ваша плита забруднена і її потрібно прочистити. Для цього слід звернутися в газову службу за номером "104".

Також, замість блакитного кольору споживачі можуть побачити червоний, якщо в приміщенні, де розташована газова плита, недостатньо кисню - завжди провітрюйте кухню.

І в третьому випадку, коли споживач якраз має повне право поскаржитися в облгаз на неякісний "товар", це якщо недостатній тиск в системі.

Виходячи з останнього пункту, для того, щоб вирішити проблему, потрібно написати відповідну заяву в облгаз, яку підприємство має розглянути протягом 2-5 днів і направити додому до скаржника свого представника.

Якщо облгаз після перевірки винесе вердикт, що якість газу відповідає нормі (калорійність палива повинна становити не менше 7600 ккал/м3), а споживач з цим докорінно не згоден, то людина може за свій рахунок ініціювати проведення аналізу в альтернативній хімлабораторії.



У разі підтвердження невідповідності газу стандартам, облгаз зобов'язаний перерахувати обсяги спожитого газу і виплатити споживачеві компенсацію.

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