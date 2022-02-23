В Україні діє програма "Рука допомоги", в рамках якої певна категорія громадян може розраховувати на 97 500 гривень від держави.

Як це діє, роз'яснили в прес-службі Мінсоцполітики.

Допомогу можуть отримати тільки малозабезпечені громадяни, і то лише на відкриття власного бізнесу. Розмір допомоги становить до 15 мінімальних зарплат, що зараз дорівнює 97 500 грн. Програма запрацювала з 1 січня 2022 року, і на ці цілі з бюджету передбачено виділення близько 100 млн гривень.

Щоб уникнути шахрайства, витратити гроші можна буде тільки на оплату рахунків на придбання необхідного для старту власної справи обладнання та матеріалів.

Повернути допомогу потрібно буде через три роки. Важливий момент: сума зменшується на розмір сплачених за ці три роки податків та єдиного соціального внеску. А ось якщо підприємець працевлаштує як мінімум двох осіб, які перебувають на обліку в Центрі зайнятості, то повертати й зовсім нічого не доведеться.

Раніше ми повідомляли, українцям хочуть до 150 тисяч гривень збільшити виплати при народженні дитини. Розмір даної допомоги не переглядався з 2014-го року. У Раді вже зареєстрували відповідний законопроект.

Нагадаємо, українцям повернуть частину сплачених податків: хто і на яких умовах має на це право.

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