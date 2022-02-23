Андрій Шевченко опублікував патріотичне, і досить спонукальне звернення до українців
Те, як екстренер національної збірної України відреагував на несприятливу обстановку навколо своєї Батьківщини, спровоковану агресивними діями Російської Федерації, можна побачити на офіційній сторінці
Український спортсмен зайвий раз підкреслив, що завжди відчував гордість за свій народ і країну, а також закликав співгромадян до єднання, що дасть можливість швидше перемогти ворожі сили.
За словами Андрія Шевченка, українці зможуть подолати новий непростий період, оскільки багаторазово здійснювали подібне протягом минулих 30 років, і сформувало як націю.
Причому, ми всі не якась звичайна нація, а справжня спільність виключно щирих, працьовитих і волелюбних громадян, що, безумовно, є найголовнішим нашим надбанням.
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Таким чином, попри те, що настали досить складні часи для всіх нас, українці зобов'язані об'єднатися, і тільки це допоможе нам перемогти.
"Слава Україні!",- завершив свою публікацію знаменитий футболіст.
Відзначимо - користувачі соціальної мережі теж не залишилися байдужими до слів Андрія Шевченка, що тільки продемонструвало справжній патріотизм українців:
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що футболіст Олександр Зінченко теж звернувся до українців, і раптово знайшов підтримку росіян.
Також раніше ми інформували про те, що, як працюватимуть Основні банки нашої країни, якщо в Україні все ж введуть надзвичайний стан.
А до цього наш портал повідомляли про те, що відшукати й потрапити в бомбосховища Києва, виявляється, досить складний процес.