Андрій Шевченко опублікував патріотичне, і досить спонукальне звернення до українців

Те, як екстренер національної збірної України відреагував на несприятливу обстановку навколо своєї Батьківщини, спровоковану агресивними діями Російської Федерації, можна побачити на офіційній сторінці Андрія Шевченка у соціальній мережі Facebook.

Український спортсмен зайвий раз підкреслив, що завжди відчував гордість за свій народ і країну, а також закликав співгромадян до єднання, що дасть можливість швидше перемогти ворожі сили.

За словами Андрія Шевченка, українці зможуть подолати новий непростий період, оскільки багаторазово здійснювали подібне протягом минулих 30 років, і сформувало як націю.

Причому, ми всі не якась звичайна нація, а справжня спільність виключно щирих, працьовитих і волелюбних громадян, що, безумовно, є найголовнішим нашим надбанням.

Таким чином, попри те, що настали досить складні часи для всіх нас, українці зобов'язані об'єднатися, і тільки це допоможе нам перемогти.

"Слава Україні!",- завершив свою публікацію знаменитий футболіст.

Відзначимо - користувачі соціальної мережі теж не залишилися байдужими до слів Андрія Шевченка, що тільки продемонструвало справжній патріотизм українців:

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що футболіст Олександр Зінченко теж звернувся до українців, і раптово знайшов підтримку росіян.

Також раніше ми інформували про те, що, як працюватимуть Основні банки нашої країни, якщо в Україні все ж введуть надзвичайний стан.

А до цього наш портал повідомляли про те, що відшукати й потрапити в бомбосховища Києва, виявляється, досить складний процес.