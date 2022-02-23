Зинченко разместил эмоциональную публикацию в защиту целостности Украины

То, как украинский футболист Александр Зинченко достаточно резко высказался о ситуации, сложившейся вокруг его родной страны, несмотря на то, что сейчас находится не в Украине, поскольку играет за "Манчестер Сити", но за это даже получил похвалу от россиян, можно увидеть в его посте, в соцсети Instagram.

Напомним - на днях власти России признали независимость так называемых "ЛНР/ДНР", после чего были введены российские войска на Донбасс. В свое время, Александр Зинченко занимался в футбольной академии "Шахтер", и по этой причине, вполне логично, считает этот регион своим вторым домом.

По словам Зинченко, сейчас весь цивилизованный мир обеспокоен ситуацией в Украине, и он тоже не может оставаться в стороне, стараясь донести собственное мнение о том, что никто и никогда не присвоит его страну:

Впрочем, интересна не только публикация Александра, но и реакция российского бойца "UFC", Мухаммада Мокаева, тоже проживающего в Великобритании. Он лаконично, но с достаточным красноречием написал только одно слово: "Мужчина".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что дочь погибшего украинского патриота написала письмо Елизавете Второй.

Также ранее мы информировали о том, когда в Украине объявят о введении чрезвычайного положения.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Верховной Раде разрешили свободное владение огнестрельным оружием.