Андрей Шевченко опубликовал патриотическое, и довольно побуждающее обращение к украинцам

То, как экс-тренер национальной сборной Украины отреагировал на неблагоприятную обстановку вокруг своей Родины, спровоцированную агрессивными действиями Российской Федерации, можно увидеть на официальной странице Андрея Шевченко в социальной сети Facebook.

Украинский спортсмен лишний раз подчеркнул, что всегда ощущал гордость за свой народ и страну, а также призвал сограждан к единению, что даст возможность побыстрее победить вражеские силы.

По словам Андрея Шевченко, украинцы смогут преодолеть новый непростой период, поскольку многократно совершали подобное в течение прошедших 30 лет, и сформировало как нацию.

Причем, мы все не какая-то обычная нация, а настоящая общность исключительно искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан, что, безусловно, является самым главным нашим достоянием.

Таким образом, несмотря на то, что настали весьма сложные времена для всех нас, украинцы обязаны объединиться, и только это поможет нам победить.

"Слава Украине!", - завершил свою публикацию знаменитый футболист.

Отметим - пользователи социальной сети тоже не остались равнодушными к словам Андрея Шевченко, что только продемонстрировало настоящий патриотизм украинцев:

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что футболист Александр Зинченко тоже обратился к украинцам, и внезапно обрел поддержку россиян.

Также ранее мы информировали о том, как будут работать основные банки нашей страны, если в Украине все же введут чрезвычайное положение.

А до этого наш портал сообщали о том, что отыскать и попасть в бомбоубежища Киева, оказывается, весьма сложный процесс.