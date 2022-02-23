Андрей Шевченко опубликовал патриотическое, и довольно побуждающее обращение к украинцам
То, как экс-тренер национальной сборной Украины отреагировал на неблагоприятную обстановку вокруг своей Родины, спровоцированную агрессивными действиями Российской Федерации, можно увидеть на официальной странице
Украинский спортсмен лишний раз подчеркнул, что всегда ощущал гордость за свой народ и страну, а также призвал сограждан к единению, что даст возможность побыстрее победить вражеские силы.
По словам Андрея Шевченко, украинцы смогут преодолеть новый непростой период, поскольку многократно совершали подобное в течение прошедших 30 лет, и сформировало как нацию.
Причем, мы все не какая-то обычная нация, а настоящая общность исключительно искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан, что, безусловно, является самым главным нашим достоянием.
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Таким образом, несмотря на то, что настали весьма сложные времена для всех нас, украинцы обязаны объединиться, и только это поможет нам победить.
"Слава Украине!", - завершил свою публикацию знаменитый футболист.
Отметим - пользователи социальной сети тоже не остались равнодушными к словам Андрея Шевченко, что только продемонстрировало настоящий патриотизм украинцев:
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что футболист Александр Зинченко тоже обратился к украинцам, и внезапно обрел поддержку россиян.
Также ранее мы информировали о том, как будут работать основные банки нашей страны, если в Украине все же введут чрезвычайное положение.
А до этого наш портал сообщали о том, что отыскать и попасть в бомбоубежища Киева, оказывается, весьма сложный процесс.