З якої причини в Україні продовжує зростати попит на долари США

Обмінний курс гривні на внутрішньому валютному ринку нашої країни, тільки протягом декількох днів Цього тижня, потрапив під посилений тиск, через існування, як мінімум, одного серйозного чинника - наростаючої військової загрози з боку Російської Федерації. Про те, чому американська валюта поки подорожчала на 2,5 відсотка, до більше ніж 29 гривень за одиницю, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише глави Ради НБУ, Богдан Данилишин .

За словами Данилишина, "стрибку" долара США щодо національної валюти, "посприяло" 2-кратне збільшення чистого попиту на дану іноземну валюту з боку клієнтів фінансових установ.

Також, ще одна причина - подібний підвищений попит лише частково задовольнявся "вливаннями" банку-регулятора, який реалізовував свої запаси іноземної валюти, з чистим обсягом, тільки за минулий тиждень, в 453 мільйони доларів США.

Втім, і без вищеописаних малоприємних тенденцій, з початку 2022-го року, Національним банком України було продано 1,4 мільярда доларів США.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, який курс долара США зафіксував НБУ на ранок 23-го лютого.

Також раніше ми інформували про те, що жителі Харкова масово скуповують іноземну валюту.

А до цього наш портал повідомляли про те, як працюватимуть банки України після введення надзвичайного стану.