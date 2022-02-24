Про це Міністр оборони повідомив 24 лютого на своїй сторінці в Фейсбук.
Зазначається, що наразі максимально спрощено процедуру вступу до Сил територіальної оборони.
«Усі, хто готовий тримати зброю, вступайте до лав Сил територіальної оборони. Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. Тільки паспорт. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога! Зберігаємо спокій! Тримаємо стрій! Віримо у ЗСУ! Слава єдиній Україні», - йдеться в повідомленні.
У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок «спеціальної військової операції» проти України.
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