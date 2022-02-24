Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців, які вміють тримати зброю, приєднуватися до Сил територіальної оборони.

Про це Міністр оборони повідомив 24 лютого на своїй сторінці в Фейсбук.

Зазначається, що наразі максимально спрощено процедуру вступу до Сил територіальної оборони.

«Усі, хто готовий тримати зброю, вступайте до лав Сил територіальної оборони. Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. Тільки паспорт. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога! Зберігаємо спокій! Тримаємо стрій! Віримо у ЗСУ! Слава єдиній Україні», - йдеться в повідомленні.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок «спеціальної військової операції» проти України.

У ряді українських міст прогриміли вибухи. Перші удари окупанти завдали о 5 ранку по військовій інфраструктурі — аеродромах, центрах військового управління та складах ресурсів.

Верховна Рада ухвалила введення воєнного стану в Україні. Розпочався призов резервістів першої хвилі.

Президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нагадаємо, російських окупантів захопили в полон, фото.

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