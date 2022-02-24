Про це повідомила прес-служба КМДА.
"Зафіксована повітряна загроза!" - повідомили в мерії о 15: 45.
У разі включення сирен всіх просять терміново піти в укриття цивільного захисту.
Для укриття населення Києва є фонд захисних споруд цивільного захисту, до якого входять сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору.
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Також мер Києва Віталій Кличко уточнив, що чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відкриті для того, щоб ними могли скористатися, як укриттям, у разі повітряної тривоги.
Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин"та " Житомирська".
Також всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей в будь-який час доби.
В даний час метро працює в режимі перевезень. Прохід на станції вільний.
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