Про це повідомила прес-служба КМДА.

"Зафіксована повітряна загроза!" - повідомили в мерії о 15: 45.

У разі включення сирен всіх просять терміново піти в укриття цивільного захисту.

Для укриття населення Києва є фонд захисних споруд цивільного захисту, до якого входять сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору.

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Також мер Києва Віталій Кличко уточнив, що чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відкриті для того, щоб ними могли скористатися, як укриттям, у разі повітряної тривоги.

Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин"та " Житомирська".

Також всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей в будь-який час доби.

В даний час метро працює в режимі перевезень. Прохід на станції вільний.

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