У Київській міській адміністрації терміново звернулися до жителів.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

"Зафіксована повітряна загроза!" - повідомили в мерії о 15: 45.

У разі включення сирен всіх просять терміново піти в укриття цивільного захисту.

Для укриття населення Києва є фонд захисних споруд цивільного захисту, до якого входять сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору.

Також мер Києва Віталій Кличко уточнив, що чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відкриті для того, щоб ними могли скористатися, як укриттям, у разі повітряної тривоги.

Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин"та " Житомирська".

Також всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей в будь-який час доби.

В даний час метро працює в режимі перевезень. Прохід на станції вільний.

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