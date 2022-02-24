После вторжения российских войск в Украину начали наблюдаться огромные очереди к автозаправочным станциям, люди не только заправляют свои авто.

В Украине наблюдаются огромные очереди на автозаправки, пишет Politeka.net. В частности, в Киеве на АЗС выстраиваются десятки автомобилей. Наш корреспондент снял очередь на заправку в Соломенском районе.

На многих АЗС пока доступен безналичный расчет. Некоторые операторы запрещают заправляться водителям заливаться до полных баков, а только на озвученную сумму. Решение было принято в связи с тем, что некоторые недобросовестные водители заправлялись и уезжали, не расплатившись.

Люди выходят из положения разными способами. В частности, на одной из заправок из мусорных баков достают пластиковые бутылки, и наливают в них бензин.

Отметим, что многие заправки сообщают о достаточном количестве горючего и дефицита в скором времени не предвидеться, но спрос очень вырос. Ритейлеры успокоили, чтобы люди не боялись отключения электричества, ведь все АЗС оснащены генераторами.

В АЗС рекомендуют не пользоваться картами лояльности, так как это нагрузка на систему, а также лишняя трата времени на обслуживание, что увеличивает очереди.

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