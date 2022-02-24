В Украине наблюдаются огромные очереди на автозаправки, пишет Politeka.net. В частности, в Киеве на АЗС выстраиваются десятки автомобилей. Наш корреспондент снял очередь на заправку в Соломенском районе.
На многих АЗС пока доступен безналичный расчет. Некоторые операторы запрещают заправляться водителям заливаться до полных баков, а только на озвученную сумму. Решение было принято в связи с тем, что некоторые недобросовестные водители заправлялись и уезжали, не расплатившись.
Люди выходят из положения разными способами. В частности, на одной из заправок из мусорных баков достают пластиковые бутылки, и наливают в них бензин.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Ксения Мишина впервые рассказала об отношениях с известным актером: "Между нами есть..."
Жителям Одесской области сделали срочное предупреждение: чего опасаться
Звезда "Евровидения" Руслана ошеломила пророческими кадрами: «Мы сняли это ровно 10 лет назад»
"Если такая умная, то лечи сама!": молодого украинца не стало в реанимации, родственники обвинили врачей
Отметим, что многие заправки сообщают о достаточном количестве горючего и дефицита в скором времени не предвидеться, но спрос очень вырос. Ритейлеры успокоили, чтобы люди не боялись отключения электричества, ведь все АЗС оснащены генераторами.
В АЗС рекомендуют не пользоваться картами лояльности, так как это нагрузка на систему, а также лишняя трата времени на обслуживание, что увеличивает очереди.
Напомним, российская армия атаковала границы Украины в Херсонской области
Также Politeka сообщала, что украинские военные нанесли удар по силам врага
А еще Politeka писала, что Погранслужба объявила о прорыве российских войск в ряде областей, подробности