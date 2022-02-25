25 лютого, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав термінову Телеграму, якою передбачено з 1 березня 2022 року підняття військовослужбовцям Збройних Сил України грошового забезпечення.

Верховна Рада 345 голосам проголосувала підтримала таке рішення, повідомляється на сторінці Міноборони у Facebook.

Зазначається, що всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%. Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби.

Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов’язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.

Зазначимо, підвищення зарплат військових на 30% передбачено указом президента "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" від 14 лютого.

Зазначимо, за даними Мінекономіки, середня номінальна заробітна плата в Україні у 2021 році становила понад 14,3 тис. грн, при цьому грошове забезпечення в українській армії починається з 10 500 грн, що складає лише 73% середньої зарплати.

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