Таку кількість втрат військовослужбовців за час бойових дій Росія не зазнавала за весь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті.

Як пише Politeka.net, ООС дала свіже зведення щодо ситуації з російським вторгненням в Україну. На сторінці у Фейсбук повідомляється, що сьогодні, 25-го лютого, опівдні в районі Біловодська, українські воїни дали бій російським окупантам.

"Наші підрозділи прорвали позиції загарбників і закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою в напрямку кордону РФ2 - сказано в повідомленні.

Також на сторінці у Фейсбук Сухопутні війська ЗС України повідомили про втрати з боку окупаційних військ:

"Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації становить понад тисячу. Таку кількість втрат військовослужбовців за час бойових дій Росія не зазнавала за весь час свого існування ще ні в одному збройному конфлікті, який починала" - повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Також сказано, що Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта. Українців просять вірити в країну і ЗС України.

Також Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що з початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були нанесені наступні втрати (орієнтовно) станом на 15.00:

"Танків до 80. Бойових броньованих машин різних типів 516. Літаки 10. Вертольоти 7. Особливого складу 2800".

Раніше в Службі безпеки України повідомили про затримання проросійського диверсанта, який малював на землі мітки-орієнтири в місті Чорноморську в Одеській області. Судячи з кадрів, зафіксували диверсанта по камерах вуличного відеоспостереження. Знімки цього інциденту опублікувавши на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Нагадаємо, в окупованому Чорнобилі зафіксували підвищення рівня радіації: що це означає.

Як повідомляла Politeka, Скільки українців загинуло в перший день атаки Росії: дані МОЗ.

Також Politeka писала, що Українців попередили про небезпечні мітки: як вони виглядають і що робити.