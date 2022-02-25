Верховная Рада 345 голосам проголосовала поддержала такое решение, сообщается на странице Минобороны в Facebook.
Отмечается, что всем военным, кто еще не получил повышение в этом году, будет повышение зарплаты на 30%. В частности, предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.
Если увеличение денежного обеспечения после учета всех доплат все же будет меньше 30%, командиры обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста.
Отметим, что повышение зарплат военных на 30% предусмотрено указом президента "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" от 14 февраля.
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Отметим, по данным Минэкономики, средняя номинальная заработная плата в Украине в 2021 году составила более 14,3 тыс. грн, при этом денежное обеспечение в украинской армии начинается с 10 500 грн, что составляет лишь 73% от средней зарплаты.
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