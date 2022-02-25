25 февраля, Министр обороны Украины Алексей Резников подписал срочную Телеграмму, которой предусмотрено с 1 марта 2022 года поднятия военнослужащим Вооруженных Сил Украины денежного обеспечения.

Верховная Рада 345 голосам проголосовала поддержала такое решение, сообщается на странице Минобороны в Facebook.

Отмечается, что всем военным, кто еще не получил повышение в этом году, будет повышение зарплаты на 30%. В частности, предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.

Если увеличение денежного обеспечения после учета всех доплат все же будет меньше 30%, командиры обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста.

Отметим, что повышение зарплат военных на 30% предусмотрено указом президента "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" от 14 февраля.

Отметим, по данным Минэкономики, средняя номинальная заработная плата в Украине в 2021 году составила более 14,3 тыс. грн, при этом денежное обеспечение в украинской армии начинается с 10 500 грн, что составляет лишь 73% от средней зарплаты.

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