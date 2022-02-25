Був направлений лист з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні.

Як пише Politeka.net, з метою забезпечення безпеки всіх учасників освітнього процесу, школи планують закрити на "канікули" на два тижні. Про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні, 25 лютого 2022 року, був направлений лист керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівникам закладів професійної, професійної вищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні.

"Прошу педагогів і всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Крім того, не переходьте за підозрілими посиланнями, кнопками, а також не поширюйте непідтверджену інформацію", – написав Сергій Шкарлетт.

Раніше ми писали, 25 лютого, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав строкову телеграму, якою передбачено з 1 березня 2022 року підняття військовослужбовцям Збройних Сил України грошового забезпечення. Верховна Рада 345 голосами підтримала таке рішення.

Відзначається, що всім військовим, хто ще не отримав підвищення в цьому році, буде підвищення зарплати на 30%. Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби.

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