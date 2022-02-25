Было направлено письмо с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учреждениях образования и объявления каникул на две недели.

Как пишет Politeka.net, с целью обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса, школы планируют закрыть на «каникулы» на две недели. Об этом сообщил Министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Сегодня, 25 февраля 2022 года, было направлено письмо руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учреждениях образования и объявления каникул на две недели.

“Прошу педагогов и всех украинцев ориентироваться на официальные источники информации. Кроме того, не переходите по подозрительным ссылкам, кнопкам, а также не распространяйте неподтвержденную информацию”, – написал Сергей Шкарлетт.

Ранее мы писали, 25 февраля, Министр обороны Украины Алексей Резников подписал срочную Телеграмму, которой предусмотрено с 1 марта 2022 года поднятия военнослужащим Вооруженных Сил Украины денежного обеспечения. Верховная Рада 345 голосами поддержала такое решение.

Отмечается, что всем военным, кто еще не получил повышение в этом году, будет повышение зарплаты на 30%. В частности, предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.

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