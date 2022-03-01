Щоб в РФ почали розуміти те, що відбувається на фронті і усвідомлювати кількість жертв, необхідно приблизно сім днів.

До Росії починають прибувати перші мішки з тілами вбитих на території України військових. Про це 1 березня заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Відеозвернення опубліковано на YouTube-каналі МВС.

"З сьогоднішнього дня в Росію починають прибувати перші мішки з трупами, і найближчим часом будуть перші поховання в Російській Федерації, які російська влада вже не зможе приховати", – сказав він.

Денисенко зазначив, що для того, щоб в РФ почали розуміти те, що відбувається на фронті і усвідомлювати кількість жертв, необхідно приблизно сім днів.

"Звичайно, ніякої революції через сім днів не трапиться... Але вони почнуть про це говорити на кухнях, і їх дух буде ламатися. Для нас це дуже важливо, тому що не виключено що Путін захоче провести нову мобілізацію. І нам потрібно зірвати цю мобілізацію", - підкреслив він.

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