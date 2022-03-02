Мер Херсона Ігор Колихаєв просить організувати зелений коридор, щоб вивезти з міста загиблих і поранених при обстрілі російськими окупантами.
Таке звернення з'явилося на сторінці мер в Facebook.
Він звернувся в ЗМІ з проханням про допомогу. Ігор Колихаєв попросив журналістів залучити їхні зв'язки не тільки з українськими, а й зі світовими політиками. Мер Херсона також зазначив, що місту вже не вистачає медикаментів і продуктів, воно знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.
"Прошу скористатися силою своєї четвертої влади і допомогти нам отримати "зелений коридор" для вивезення поранених і вбитих, для провезення в місто медикаментів і продуктів харчування. Без усього цього місто загине. Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх жителів від гуманітарної катастрофи, що насувається", - звернувся мер.
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