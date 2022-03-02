Мэр Херсона Игорь Колыхаев попросил привлечь не только украинских, но мировых политиков.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев просит организовать зеленый коридор, чтобы вывезти из города погибших и раненых при обстреле российскими оккупантами.

Такое обращение появилось на странице мэра в Facebook.

Он обратился в СМИ с просьбой о помощи. Игорь Колыхаев попросил журналистов привлечь их связи не только с украинскими, но и с мировыми политиками. Мэр Херсона также отметил, что городу уже не хватает медикаментов и продуктов, он находится на грани гуманитарной катастрофы.

"Прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, провоз в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет. Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы", - обратился мэр.

Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.

Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.