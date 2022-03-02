Мэр Херсона Игорь Колыхаев просит организовать зеленый коридор, чтобы вывезти из города погибших и раненых при обстреле российскими оккупантами.
Такое обращение появилось на странице мэра в Facebook.
Он обратился в СМИ с просьбой о помощи. Игорь Колыхаев попросил журналистов привлечь их связи не только с украинскими, но и с мировыми политиками. Мэр Херсона также отметил, что городу уже не хватает медикаментов и продуктов, он находится на грани гуманитарной катастрофы.
"Прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, провоз в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет. Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы", - обратился мэр.
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Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.
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