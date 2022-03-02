Суд обрав запобіжний захід 10 військовослужбовцям країни-агресора. Прокуратура Київської області повідомила їм підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.
"Під час оборони позицій бійці ЗСУ затримали 10 бойовиків. За даними слідства, серед затриманих командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади і рядові солдати військових частин агресора. Вони вторглися в Україну з метою захоплення її територій і виконують злочинні накази керівництва РФ – вбивства військовослужбовців Збройних Сил України і мирного населення", – розповіли в прокуратурі.
Окупантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Чоловік Сумської Борисюк емоційно звернувся до дочки в її особливий день: "Головне зараз - вижити"
Українські захисники вистояли в боях під військовим госпіталем: кадри Харкова після обстрілу
Ані Лорак після довгої паузи підтримала українців, звернувшись до фанатів: "Я благаю..."
"Темпи наступу знижено": у Генштабі повідомили про великі проблеми і невдачі ворога
Нагадаємо, ЗСУ перейшли в наступ, російська армія масово кидає зброю і техніку.
Як повідомляла Politeka, українців попереджають про можливу провокацію окупантів.
Також Politeka писала, російські військові з офіцерами здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ.