Вони вторглися в Україну з метою захоплення її територій і виконують злочинні накази керівництва РФ.

Суд обрав запобіжний захід 10 військовослужбовцям країни-агресора. Прокуратура Київської області повідомила їм підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

"Під час оборони позицій бійці ЗСУ затримали 10 бойовиків. За даними слідства, серед затриманих командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади і рядові солдати військових частин агресора. Вони вторглися в Україну з метою захоплення її територій і виконують злочинні накази керівництва РФ – вбивства військовослужбовців Збройних Сил України і мирного населення", – розповіли в прокуратурі.

Окупантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.

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