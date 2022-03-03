Американські журналісти приїхали до Києва, щоб показати те, що відбувається в українській столиці. Вони стали свідками обстрілу Києва, який продовжують здійснювати російські окупанти. Все це нелюдяно, зло і незаконно.
Про це в Twitter написав кореспондент CBS Джастін Редман і показав відео.
Після першого спалаху журналісти почали вдивлятися вдалину, а потім стався ще більш потужний спалах і вибух, після чого вони поспішили сховатися. Джастін Редман зазначив, що це найсильніші вибухи, які вони бачили. Такого військовий журналіст не спостерігав навіть у Сирії та Афганістані.
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"Найсильніші вибухи, які ми коли-небудь бачили, якраз в той момент, коли виходили з ефіру сьогодні ввечері в Києві", – підкреслив Редман.
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Як повідомляла Politeka, українців попереджають про можливу провокацію окупантів.
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