Такого військовий журналіст не спостерігав навіть у Сирії та Афганістані.

Американські журналісти приїхали до Києва, щоб показати те, що відбувається в українській столиці. Вони стали свідками обстрілу Києва, який продовжують здійснювати російські окупанти. Все це нелюдяно, зло і незаконно.

Про це в Twitter написав кореспондент CBS Джастін Редман і показав відео.

Після першого спалаху журналісти почали вдивлятися вдалину, а потім стався ще більш потужний спалах і вибух, після чого вони поспішили сховатися. Джастін Редман зазначив, що це найсильніші вибухи, які вони бачили. Такого військовий журналіст не спостерігав навіть у Сирії та Афганістані.

"Найсильніші вибухи, які ми коли-небудь бачили, якраз в той момент, коли виходили з ефіру сьогодні ввечері в Києві", – підкреслив Редман.

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