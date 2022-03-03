Такого военный журналист не наблюдал даже в Сирии и Афганистане.

Американские журналисты приехали в Киев, чтобы показать то, что происходит в украинской столице. Они стали свидетелями обстрела Киева, который продолжают совершать российские оккупанты. Все это бесчеловечно, зло и незаконно.

Об этом в Twitter написал корреспондент CBS Джастин Редман и показал видео.

После первой вспышки журналисты начали всматриваться вдаль, а затем произошла еще более мощная вспышка и взрыв, после чего они поспешили укрыться. Джастин Редман отметил, что это сильнейшие взрывы, которые они видели. Такого военный журналист не наблюдал даже в Сирии и Афганистане.

"Самые сильные взрывы, которые мы когда-либо видели, как раз в тот момент, когда выходили из эфира сегодня вечером в Киеве", – подчеркнул Редман.

Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.

Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.