Російський військовий заявив, що командування надавало їм мало інформації. Вони не оцінювали ситуацію критично.

У полон української армії потрапив підполковник поліцейського спецпідрозділу СОБР Росгвардії по Кемеровській області Дмитро Астахов. В ході брифінгу він розповів, що йому соромно за війну проти України.

Російський військовий заявив, що командування надавало їм мало інформації. Вони не оцінювали ситуацію критично. Переломним для нього моментом усвідомлення тероризму Росії стало те, що захищати свою Батьківщину почали українські боксери. Його вразило, що в Україні навіть боксери готові взяти зброю.

"На батьківщині я завжди любив спостерігати за ними. Це Усик і Ломаченко. Це мої улюблені... Просто герої реально. Це люди, готові взяти зброю в руки. Вони кажуть, що ми вас сюди не кликали. І мені стає реально соромно за те, що ми прийшли на територію України", – сказав Астахов.

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