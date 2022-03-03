Российский военный заявил, что командование предоставляло им мало информации. Они не оценивали ситуацию критично.

В плен украинской армии попал подполковник полицейского спецподразделения СОБР Росгвардии по Кемеровской области Дмитрий Астахов. В ходе брифинга он рассказал, что ему стыдно за войну против Украины.

Российский военный заявил, что командование предоставляло им мало информации. Они не оценивали ситуацию критично. Переломным для него моментом осознания терроризма России стало то, что защищать свою Родину начали украинские боксеры. Его поразило, что в Украине даже боксеры готовы взять оружие.

"На родине я всегда любил наблюдать за ними. Это Усик и Ломаченко. Это мои любимые... Просто герои реально. Это люди, готовые взять оружие в руки. Они говорят, что мы вас сюда не звали. И мне становится реально стыдно за то, что мы пришли на территорию Украины", – сказал Астахов.

Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.

Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.