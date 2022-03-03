Нова реальність змушує нас піклуватися про свою безпеку прискіпливіше, ніж зазвичай.

У поліції розповіли, як організувати укриття в будинку. Також вони пояснили, в яких місцях перебувати небезпечно. Про це повідомили в Національній поліції.

Основні моменти, які важливо запам’ятати, щоб уберегти себе:

Останні поверхи житлових будинків – небезпечні та ненадійні у разі повітряної небезпеки.

Підвал (не бомбосховище!) – висока ймовірність опинитися під завалом. Особливо небезпечно, якщо у підвалі тільки один вихід.

З першого по третій поверхи житлових будинків – небезпечні у разі ураження кулями, снарядами та осколками у разі вуличних

Сирени:

Сирена переривиста означає "Увага всім!" Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію.

Сирена безперервна означає повітряну небезпеку. Потрібно якомога швидше дістатися укриття.

Безпечне місце у квартирі:

Найбільш безпечно за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків.

Ванна кімната – якщо без газового котла.

Обов’язково:

Всі двері зі склом зняти з петель і покласти на підлогу. Накрити все це цупкою тканиною або ковдрою.

Вікна щільно закрити. Не залишати навіть в режимі провітрювання.

Після сповіщення про небезпеку: вимкніть світло, газ, воду, загасіть вогонь у печі. Якщо у вас газовий балон – від’єднайте його, спустіть тиск, покладіть лежачи в безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.

Якщо ховаєтесь в укриття – беріть з собою:

Запас їжі мінімум на 2 доби (бажано сухої їжі).

Запас води – 3 літри на добу для однієї людини

Засоби зв’язку: мобільні телефони, павер-банки (все, що допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної допомоги у разі необхідності).

Ліхтарик.

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