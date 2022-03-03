У поліції розповіли, як організувати укриття в будинку. Також вони пояснили, в яких місцях перебувати небезпечно. Про це повідомили в Національній поліції.
Основні моменти, які важливо запам’ятати, щоб уберегти себе:
- Останні поверхи житлових будинків – небезпечні та ненадійні у разі повітряної небезпеки.
- Підвал (не бомбосховище!) – висока ймовірність опинитися під завалом. Особливо небезпечно, якщо у підвалі тільки один вихід.
- З першого по третій поверхи житлових будинків – небезпечні у разі ураження кулями, снарядами та осколками у разі вуличних
Сирени:
- Сирена переривиста означає "Увага всім!" Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію.
- Сирена безперервна означає повітряну небезпеку. Потрібно якомога швидше дістатися укриття.
Безпечне місце у квартирі:
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- Найбільш безпечно за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків.
- Ванна кімната – якщо без газового котла.
Обов’язково:
- Всі двері зі склом зняти з петель і покласти на підлогу. Накрити все це цупкою тканиною або ковдрою.
- Вікна щільно закрити. Не залишати навіть в режимі провітрювання.
- Після сповіщення про небезпеку: вимкніть світло, газ, воду, загасіть вогонь у печі. Якщо у вас газовий балон – від’єднайте його, спустіть тиск, покладіть лежачи в безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.
Якщо ховаєтесь в укриття – беріть з собою:
- Запас їжі мінімум на 2 доби (бажано сухої їжі).
- Запас води – 3 літри на добу для однієї людини
- Засоби зв’язку: мобільні телефони, павер-банки (все, що допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної допомоги у разі необхідності).
- Ліхтарик.
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