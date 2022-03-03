В полиции рассказали, как организовать укрытие дома. Также они объяснили, в каких местах находиться небезопасно. Об этом сообщили в Национальной полиции.
Основные моменты, которые важно запомнить, чтобы уберечь себя:
- Последние этажи жилых домов – опасны и ненадежны при воздушной опасности
- Подвал (не бомбоубежище!) – высока вероятность оказаться под завалом. Особенно небезопасно, если в подвале только один выход
- С первого по третий этажи жилых домов – опасны при поражении пулями, снарядами и осколками в случае уличных боев.
Сирены:
- Сирена прерывистая означает "Внимание всем!" Информационные каналы радио и телевидения передают актуальную информацию.
- Сирена непрерывная означает воздушную опасность. Нужно как можно скорее добраться до укрытия.
Безопасное место в квартире:
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- Наиболее безопасно за двумя стенами: первая стена берет на себя удар, вторая – защищает от обломков.
- Ванная – если без газового котла.
Обязательно:
- Все двери со стеклом снять с петель и уложить на пол. Накрыть все это плотной тканью или одеялом.
- Окна плотно закрыть. Не оставлять даже в режиме проветривания.
- После оповещения об опасности: выключите свет, газ, воду, погасите огонь в печи. Если у вас газовый баллон – отсоедините его, опустите давление, уложите лежа в безопасное место в нескольких стенках от вашего хранилища.
Если прячетесь в укрытие – берите с собой:
- Запас пищи минимум на 2 суток (желательно сухой пищи)
- Запас воды – 3 литра в сутки для одного человека
- Средства связи: мобильные телефоны, павер-банки (все, что поможет вам вызвать службу экстренной помощи в случае необходимости)
- Фонарик
Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.
Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.
Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.