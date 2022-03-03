Новая реальность заставляет нас заботиться о своей безопасности придирчивее, чем обычно.

В полиции рассказали, как организовать укрытие дома. Также они объяснили, в каких местах находиться небезопасно. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Основные моменты, которые важно запомнить, чтобы уберечь себя:

Последние этажи жилых домов – опасны и ненадежны при воздушной опасности

Подвал (не бомбоубежище!) – высока вероятность оказаться под завалом. Особенно небезопасно, если в подвале только один выход

С первого по третий этажи жилых домов – опасны при поражении пулями, снарядами и осколками в случае уличных боев.

Сирены:

Сирена прерывистая означает "Внимание всем!" Информационные каналы радио и телевидения передают актуальную информацию.

Сирена непрерывная означает воздушную опасность. Нужно как можно скорее добраться до укрытия.

Безопасное место в квартире:

Наиболее безопасно за двумя стенами: первая стена берет на себя удар, вторая – защищает от обломков.

Ванная – если без газового котла.

Обязательно:

Все двери со стеклом снять с петель и уложить на пол. Накрыть все это плотной тканью или одеялом.

Окна плотно закрыть. Не оставлять даже в режиме проветривания.

После оповещения об опасности: выключите свет, газ, воду, погасите огонь в печи. Если у вас газовый баллон – отсоедините его, опустите давление, уложите лежа в безопасное место в нескольких стенках от вашего хранилища.

Если прячетесь в укрытие – берите с собой:

Запас пищи минимум на 2 суток (желательно сухой пищи)

Запас воды – 3 литра в сутки для одного человека

Средства связи: мобильные телефоны, павер-банки (все, что поможет вам вызвать службу экстренной помощи в случае необходимости)

Фонарик

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