У Путіна немає шансів перемогти в цій війні.

Україна звернулася з важливим проханням до всієї світової спільноти

Те, що саме глава Міністерства закордонних справ України просить у міжнародного співтовариства, і які дії насправді допоможуть нашій країні й далі протистояти російській агресії, видно з публікації Дмитра Кулеби у Twitter-акаунті.

Зокрема, Кулеба нагадує державам, що підтримують нашу країну, про те, що саме зараз йде справжня народна війна за Україну:

"У Путіна немає шансів перемогти в ній. На опублікованому фото звичайні мирні жителі блокують російських окупантів в Енергодарі цієї середи, 2-го березня. І все це є лише одним із сотень подібних фотознімків і відео. З цієї причини, Україні потрібні партнери, які допоможуть нам захистити себе, особливо в повітрі. Терміново закрийте небо!".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Арестович повідомив про серйозні поразки російських загарбників.

Також раніше ми інформували про те, що віллу ексдружини президента РФ, Володимира Путіна, змалювали в кольори українського прапора.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ексукраїнця, який вибрав громадянство країни-агресора, а пізніше і підтримав війну з нашою країною, викидають з шахових турнірів.