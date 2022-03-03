Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал об ошибках российских военных в Украине. Видеообращение к украинцам по этому поводу он опубликовал на своей странице в соцсети. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Эти идиоты сделали все возможные ошибки в военном деле, наши враги я имею в виду. И еще специально изобрели для этого случая парочку новеньких… Они начинают терять инициативу, и наша задача им помочь», - заявил советник главы ОП.

«Инструкция к тому, как весело играть в игру: «Приведи на хозяйство пленного русского солдата, ну и забери себе танк» - игра в которую с удовольствием играет весь народ Украины, и в которую теперь надо поиграть чуть-чуть живее, чтобы закончить это раз и навсегда», - отметил Арестович и даже опубликовал учебник с детальными инструкциями.

Советник главы Офиса президента добавил, что массовая мобилизация россиян станет еще одной ошибкой оккупантов.

«Там какие-то грозные сообщения пошли, что они вводят военное положение, мобилизовать кого-то будут. Это очень хорошо. Это будет последняя ошибка, которую они сделают. Они идиоты и так забили своими тылами все дороги себе, потому что с перепугу вывели слишком много войск и теперь не могут двигаться, все тесно, все забито, все не работает. Представьте, приедут сюда пузатые дядьки с пуговицами, которые не застегиваются на пузе, и которые попытаются тут играть в войну. Элитные подразделения разбегаются после первого боестолкновения, не выдерживают», - заявил Арестович.

Арестович сообщил, что у российских военных в Украине за последние трое суток нет ни одного успешного действия ни на одном направлении в Украине. А из 20 вертолетных десантов, которые они попытались высадить, удачным был только один.

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