Після цього російські олігархи найняли приватну охорону для своїх яхт і розкішних вілл через побоювання.

Росіянам за кордоном почали мстити за початок війни проти України. Так, віллу колишньої дружини президента РФ Володимира Путіна змалювали жовто-синьою фарбою. Вона знаходиться в місті Англет на атлантичному узбережжі Франції.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Вілла дружини Путіни була покрита графіті з десятками написів: "F**k" і "F**k Poutine".

Крім того, яхту колишнього глави "вертолітної корпорації Росії" Олександра Міжеєва, який шість років тому взяв на себе управління постачальником озброєнь "Ростех" намагався потопити 55-річний українець Тарас Остапчук.

Він відкрив клапани, щоб вода хлинула всередину, коли яхта була пришвартована в порту Адріано на курортному острові. Чоловік сказав, що діяв з помсти, побачивши, як російська армія знищує цивільні об'єкти в Києві. На цьому поліція його відпустила, вставши на бік українця.

Після цього російські олігархи найняли приватну охорону для своїх яхт і розкішних вілл через побоювання, що вони можуть стати метою атак помсти після вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, ЗСУ перейшли в наступ, російська армія масово кидає зброю і техніку.

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