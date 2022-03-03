Росіянам за кордоном почали мстити за початок війни проти України. Так, віллу колишньої дружини президента РФ Володимира Путіна змалювали жовто-синьою фарбою. Вона знаходиться в місті Англет на атлантичному узбережжі Франції.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Вілла дружини Путіни була покрита графіті з десятками написів: "F**k" і "F**k Poutine".
Крім того, яхту колишнього глави "вертолітної корпорації Росії" Олександра Міжеєва, який шість років тому взяв на себе управління постачальником озброєнь "Ростех" намагався потопити 55-річний українець Тарас Остапчук.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Він уявлення не має, що його чекає": Джо Байден розповів про велику помилку Путіна
Хакери відключили Росію від своїх супутників: контролю більше немає
Окупанти несуть величезні втрати: у Генштабі повідомили число знищеної живої сили і техніки ворога
Продюсер "Орла і решки" помстилася Миколі Баскову і Газманову, зливши особисті дані: "Їх реальні номери"
Він відкрив клапани, щоб вода хлинула всередину, коли яхта була пришвартована в порту Адріано на курортному острові. Чоловік сказав, що діяв з помсти, побачивши, як російська армія знищує цивільні об'єкти в Києві. На цьому поліція його відпустила, вставши на бік українця.
Після цього російські олігархи найняли приватну охорону для своїх яхт і розкішних вілл через побоювання, що вони можуть стати метою атак помсти після вторгнення РФ в Україну.
Нагадаємо, ЗСУ перейшли в наступ, російська армія масово кидає зброю і техніку.
Як повідомляла Politeka, українців попереджають про можливу провокацію окупантів.
Також Politeka писала, російські військові з офіцерами здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ.