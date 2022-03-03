После этого российские олигархи наняли частную охрану для своих яхт и роскошных вилл из-за опасений.

Россиянам за границей начали мстить за начало войны против Украины. Так, виллу бывшей жены президента РФ Владимира Путина обрисовали желто-синей краской. Она находится в городе Англет на атлантическом побережье Франции.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вилла жены Путины была покрыта граффити с десятками надписей: "F**k" и "F**k Poutine".

Кроме того, яхту бывшего главы "Вертолетной корпорации России" Александра Мижеева, шесть лет назад взявшего на себя управление поставщиком вооружений "Ростех" пытался потопить 55-летний украинец Тарас Остапчук.

Он открыл клапаны, чтобы вода хлынула внутрь, когда яхта была пришвартована в порту Адриано на курортном острове. Мужчина сказал, что действовал из мести, увидев, как российская армия уничтожает гражданские объекты в Киеве. На этом полиция его отпустила, встав на сторону украинца.

После этого российские олигархи наняли частную охрану для своих яхт и роскошных вилл из-за опасений, что они могут стать целью атак мести после вторжения РФ в Украину.

Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.

Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.