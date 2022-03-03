Таким чином люди виходять на акції на підтримку України за кордоном і роблять приємні жести.

3 березня норвезький льотчик в небі над своєю країною залишив вертольотом Н135 повітряний слід з написом "Ukraine". Таким чином, чоловік висловив підтримку громадянам України і виступив проти військового вторгнення Росії.

Фото було опубліковано на багатьох Телеграм-каналах.

Також в Грузії, Німеччині, Японії, Білорусії та інших країнах пройшли масові мітинги проти окупаційних дій кремлівських військ. Таким чином люди виходять на акції на підтримку України за кордоном. Вони вірять у перемогу українців над російськими окупантами.

Нагадаємо, ЗСУ перейшли в наступ, російська армія масово кидає зброю і техніку.

Як повідомляла Politeka, українців попереджають про можливу провокацію окупантів.

Також Politeka писала, російські військові з офіцерами здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ.