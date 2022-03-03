У ще один регіон РФ прийшли труни з тілами окупантів-невдах

Про те, що в танкову частину біля Перевального(Ставропольский край), нарешті надійшли результати боїв ще тільки першого тижня війни з Україною - 400 трупів, у своєму Telegram-каналі емоційно розповів військово-політичний оглядач, Олександр Коваленко .

Зокрема, у місцевих мамок відразу почалися істеричні напади, А групи в соцмережах просто таки розірвані "на ганчірки". Втім, передбачається, що істеричок очікує додатковий комплект подібних подарунків з України - уздовж доріг нашої країни, як і на полях, ще повно російських "жмурів".

Варто нагадати, що аналогічні посилки прийшли й у Мурманськ: сюди стали надійшли перші посилки, з запакованим в целофан складом бригади колишніх морпіхів: близько 300 "жмурів" з 61-ї ОБрМП. При цьому, родичі навіть не можуть впізнати багато тіла - трупи в складно пізнаваному, злегка підсмаженому вигляді.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що білоруські військові відмовляються наступати на Україну.

Також раніше ми інформували про те, що у полон ЗСУ здалися 22 танкісти з елітної дивізії РФ.

А до цього наш портал повідомляли про те, що українцям обіцяють роздати по 6,5 тисячі гривень.