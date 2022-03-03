У середу, 2 березня, о 10:15 проходила реєстрація шлюбу в одеському Авангардівському ЦНАПі, яку довелося перервати, пише Politeka.net. За словами адміністратора РАГСу, урочиста подія проходила у приміщенні ЦНАП, однак прозвучала повітряна тривога, через що всі перейшли в бомбосховище, де Владислав і Наталя офіційно стали чоловіком і дружиною.
Зазначається, що наречений служить в поліції і зараз захищає країну, а коли війна закінчиться, молодята сподіваються зіграти весілля з рідними близькими.
У мережі з'явилися зворушливі кадри з бомбосховища.
"Вітаємо молодят! Слава Україні!!!🇺 🇦 💙 🙏 🏻 ", "Любов все подолає😍 🔥", " вітаємо, багато років! ❤ ️ 🔥 ", "Сім'я створена у важкий час буде найміцнішою, бо немає нічого страшнішого за війну", " щастя молодятам, мирного неба над головою!",- написали користувачі Мережі.
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