24 февраля Россия начала военные действия в Украине, города пострадали от сильнейших обстрелов, жители прячутся в укрытиях, но жизнь и приятные события продолжаются даже в таких условиях.

В среду, 2 марта, в 10:15 проходила регистрация брака в одесском Авангардовском ЦПАУ, которую пришлось прервать, пишет Politeka.net. По словам администратора ЗАГСа, торжественное событие проходило в помещении ЦПАУ, однако прозвучала воздушная тревога, из-за чего все перешли в бомбоубежище, где Владислав и Наталья официально стали мужем и женой.

Отмечается, что жених служит в полиции и сейчас защищает страну, а когда война закончится, молодожены надеются сыграть свадьбу с родными близкими.

В Сети появились трогательные кадры из бомбоубежища.

"Поздравляем молодоженов! Слава Украине!!!🇺🇦💙🙏🏻", "Любовь все преодолеет 😍🔥", "Поздравляем, много лет! ❤️🔥", "Семья создана в тяжелое время будет самой крепкой, потому что нет ничего страшнее войны", "Счастье молодоженам, мирного неба над головой!", - написали пользователи Сети.

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