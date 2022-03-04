На кладовищі в російському Сургуті з'явилися тисячі свіжовиритих могил. Швидше за все, там планують поховати тисячі вбитих в Україні окупантів, кількість яких в РФ офіційно занижують в десятки разів та розповідають, що втрат майже немає. Після цього відео в РФ, хтось ще вірить, що втрат немає?

Відео, на якому видно вириті могили, опублікував користувач Facebook Андрій Якобчук.

"У РФ вже готуються приймати своїх додому", - підписав відео з Сургутського кладовища він.

Відео знято невідомим автором, який проїжджав повз кладовища і тисяч свіжовиритих могил. Автор ролика також прийшов до висновку, що йде підготовка до масового поховання.

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