Реальное количество убитых оккупантов в России занизили по меньшей мере в 20 раз.

На кладбище в российском Сургуте появились тысячи свежевырытых могил. Скорее всего, там планируют захоронять тысячи убитых в Украине оккупантов, количество которых в РФ официально занижают в десятки раз. После этого видео в РФ, кто еще верит, что потерь нет?

Видео, на котором видны вырытые могилы, опубликовал пользователь Facebook Андрей Якобчук.

"В РФ уже готовятся принимать своих домой", - подписал видео с Сургутского кладбища он.

Видео снято неизвестным автором, проезжавшим мимо кладбища и тысяч свежевырытых могил. Автор ролика также пришел к выводу, что идет подготовка к массовому захоронению.

Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.

Как сообщала Politeka, оккупанты нанесли авиаудар по школе в Житомире.

Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.