На кладбище в российском Сургуте появились тысячи свежевырытых могил. Скорее всего, там планируют захоронять тысячи убитых в Украине оккупантов, количество которых в РФ официально занижают в десятки раз. После этого видео в РФ, кто еще верит, что потерь нет?
Видео, на котором видны вырытые могилы, опубликовал пользователь Facebook Андрей Якобчук.
"В РФ уже готовятся принимать своих домой", - подписал видео с Сургутского кладбища он.
Видео снято неизвестным автором, проезжавшим мимо кладбища и тысяч свежевырытых могил. Автор ролика также пришел к выводу, что идет подготовка к массовому захоронению.
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Как сообщала Politeka, оккупанты нанесли авиаудар по школе в Житомире.
Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.