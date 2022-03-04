Украина имеет полное право на требование конфискации всех энергетических активов страны-агрессора по всему миру

О том, что наша страна не только может, но и должна затребовать полную конфискацию всех активов в сфере энергетики, которыми владеет РФ в мире. Только такие меры могут лишить Кремль любой возможности использовать энергетический фактор как оружие, о чем на своей странице в соцсети Facebook, пишет советница министра энергетики Украины, эксзамминистра МИД Украины, Елена Зеркаль.

В частности, по мнению Зеркаль, обстрел ЗАЭС, который произошел в ночь на сегодня, 4-е марта, является некоей квинтэссенцией всей энергетической политики России, основанной на шантаже прочих государств.

Кроме того, даже после победы Украины, ситуация абсолютно не изменится. Поскольку измениться должна вся Европа, которая уже сейчас начинает понемногу "прозревать".

"Поэтому наша задача - также документировать использование энергетики в качестве оружия. А теперь что можно сделать реалистично. Энергетические активы - это оружие. Оружие конфискуют. Мы можем и должны требовать полного конфискации всех энергетических активов Российской Федерации в мире. Мы можем и должны использовать эти активы для того, чтобы увеличить фонд восстановления Украины. Российский энергетический актив идет... нет, не туда. Он идет с молотка", - решительно подчеркнула Зеркаль.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Россия пускает в бой последние резервы, осталось потерпеть немного.

Также ранее мы информировали о том, в каком случае в Украину введут миротворцев от ООН.

А до этого наш портал сообщали о том, что Зеленский сделал срочное заявление относительно последствий обстрела ЗАЭС.